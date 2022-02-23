Ayşe isminin anlamı ne? Ayşe ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Ayşe anlamı nedir? Ayşe ne demek, hangi dilde? Aişe ve Ayşe aynı mı?
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Anlamı merak edilen isimlerin başında Ayşe geliyor. İsmi Ayşe olanlar ise Ayşe isminin anlamı nedir? Ayşe ne demek? Ayşe ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Ayşe anlamı ne? araştırması yapıyor. Peki, Ayşe ismi manası nedir? Ayşe ne anlama geliyor? Ayşe ne demektir? Ayşe ismi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde geçiyor mu? Çocuğumuza Ayşe ismi takabilir miyiz? Ayşe ismi anlamı olumlu mudur? İşte bilgiler...
Ayşe isminin anlamı ve kökeni merak ediliyor. Ayşe isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Ayşe ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Ayşe ismini vermek isteyenler Ayşe'in anlamını merak ediyor. Ayşe ismi nedir? Ayşe ismi ne demektir? Ayşe ne anlama geliyor? Ayşe ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Ayşe ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...
Ayşe isminin birçok anlamı bulunmaktadır. Ayşe Arapça kökenli bir isimdir. Arapça kökenli Ayşe ismi köken olarak "bal" anlamında kullanılıyor. Ayşe ismi "bolluk ve bereket" anlamlarına gelmektedir. Ayşe ismi rahatlığı, bolluğu, huzuru ve bereketi temsil etmektedir.
Ayşe isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:
- - İyi huylu
- - Azimli ve kararlı olan
- - Huzurlu ve bereketli
- - Sıkıntılara karşı güçlü duran kişi
Ayşe ismi kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Son yapılan sayımlara göre ülkemizde 1 milyondan fazla Ayşe isminde kişi vardır.
Ayşe kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Ayşe ismi Arapça kökenlidir.
Ayşe ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Ayşe, Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in eşinin ismidir. Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe (Radıyallahuanh) (Hz. Aişe) 'dır. Daha doğrusu gerçek ismi Hz. Aişe 'dir. Fakat Aişe ismi dilimize Ayşe olarak geçmiştir. İsmin gerçeği Aişe şeklindedir.
TDK'ya göre Ayşe kelimesinin anlamı bulunmamaktadır. TDK sözlükte Ayşe kelimesi yer almıyor.