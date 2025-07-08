Ayşe Barım neden tutuklandı? Ayşe Barım olayı nedir? - SON DAKİKA

Kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olan ünlü menajer Ayşe Barım'ın yargı sürecine ilişkin yaşanan son gelişmeler, gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Dava dosyasındaki iddialar ve mahkeme sürecinde yaşanan her yeni adım, hem sanat camiasında hem de kamuoyunda dikkatle izleniyor. Peki, Ayşe Barım neden tutuklandı? Ayşe Barım olayı nedir, en son karar nedir? Ayşe Barım davasında neler yaşandı? İşte, merak edilen detaylar…

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?

Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı olarak yeniden açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü menajer Ayşe Barım, kamuoyunun gündemine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Barım'ın, 2013 yılında gerçekleşen Gezi eylemlerinde aktif rol oynadığı ve sanat dünyasındaki bazı isimleri bu eylemlere yönlendirdiği öne sürüldü.

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Ayşe Barım neden tutuklandı

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Savcılık, Barım'ın dönemin siyasi iktidarına karşı yapılan gösterilerin organizasyonel ayağında yer aldığını iddia ederek, eylemlere katılımın koordinasyonunu sağladığını belirtti. Bu iddialar üzerine Barım hakkında ağır ceza istemiyle dava açıldı.

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Ayşe Barım olayı nedir

AYŞE BARIM NEDEN TUTUKLANDI?

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Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım" suçlamasıyla tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Barım'ın Gezi Parkı olaylarının perde arkasındaki organizasyonlarda yer aldığı, iletişim trafiği ve bağlantılarıyla eylemleri teşvik ettiği iddia edildi.

7 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Savunmasında tüm suçlamaları reddeden Ayşe Barım, kimseyi eylemlere yönlendirmediğini, yalnızca mesleğini icra ettiğini dile getirdi. Aynı zamanda ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek tahliye talebinde bulundu; ancak bu talep mahkemece kabul edilmedi.

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Ayşe Barım davasında son gelişmeler

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Mahkeme ayrıca aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nejat İşler ve Enver Aysever gibi sanatçıların bulunduğu 12 tanık hakkında zorla getirme kararı verdi. Dava süreci 1 Ekim 2025 tarihinde devam edecek. Kamuoyunun büyük ilgiyle takip ettiği yargılamada gözler bir sonraki duruşmaya çevrildi.