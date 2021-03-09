Ayşe Arman İyilik Kolyesi Tasarım Atölyesi ile TOG Genç Kadın Fonu'na destek oldu

Ayşe Arman'ın kendi el emeğiyle tasarladığı ve sosyal sorumluluk adına insanlara ulaşan 'Sakajewa İyilik Kolyeleri' dijital atölyesi Akbatı ev sahipliğinde Zoom üzerinden gerçekleşti. Gazeteci Ayşe Arman önderliğindeki dijital atölyede katılımcılar 'Sakajewa İyilik Kolyeleri'nin yapımını eğlenceli bir sohbet eşliğinde öğrendi. 100'ün üzerinde katılımcının yer aldığı atölyede, misafirler hem kendilerine hediye etmek için hem de Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) bağışlamak üzere kolye yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Akbatı, 2021 yılına özel olarak misafirlerini dijital ortamda ağırladı. Ayşe Arman'ın, 'İyilik bulaşıcıdır, kolye bahane, iyilik şahane' mottosuyla başlattığı özel projesi 'Sakajewa İyilik Kolyeleri' isimli dijital atölyesi Zoom üzerinden gerçekleşti. Kadınların oldukça ilgi gösterdiği İyilik Kolyesi tasarım atölyesine 100'ün üzerinde katılım oldu, 8 Mart'a özel kadın kadına yapılan sohbet eğlenceli görüntülere sahne oldu. Kadın kadına geçen atölyede Arman, "Bizim dayanışmamız ve ses vermemiz gerekiyor. Kadınlarımız için geleceğimiz için buna ihtiyacımız var. Hep söylüyorum, geleceğimiz gençlerimizin ve yenilikçi düşünenlerin elinde. Birlikle daha ümit dolu yarınları görebilmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar bir tane kendisi bir tane de TOG'a bağışlamak üzere iyilik kolyeleri tasarladı. İyilik kolyelerinin satışıyla Toplum Gönüllüsü Genç Kadınların güçlenmesine destek olundu. Yapılan kolyelerden biri Akbatı'ya gönderilerek, Toplum Gönüllüleri Vakfı Genç Kadın Fonu'na bağışlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı