Ayşe Arman İyilik Kolyesi Tasarım Atölyesi ile TOG Genç Kadın Fonu'na destek oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ayşe Arman İyilik Kolyesi Tasarım Atölyesi ile TOG Genç Kadın Fonu'na destek oldu

09.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:48
Ayşe Arman İyilik Kolyesi Tasarım Atölyesi ile TOG Genç Kadın Fonu'na destek oldu

Ayşe Arman'ın kendi el emeğiyle tasarladığı ve sosyal sorumluluk adına insanlara ulaşan 'Sakajewa İyilik Kolyeleri' dijital atölyesi Akbatı ev sahipliğinde Zoom üzerinden gerçekleşti.

Ayşe Arman'ın kendi el emeğiyle tasarladığı ve sosyal sorumluluk adına insanlara ulaşan 'Sakajewa İyilik Kolyeleri' dijital atölyesi Akbatı ev sahipliğinde Zoom üzerinden gerçekleşti. Gazeteci Ayşe Arman önderliğindeki dijital atölyede katılımcılar 'Sakajewa İyilik Kolyeleri'nin yapımını eğlenceli bir sohbet eşliğinde öğrendi. 100'ün üzerinde katılımcının yer aldığı atölyede, misafirler hem kendilerine hediye etmek için hem de Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) bağışlamak üzere kolye yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Akbatı, 2021 yılına özel olarak misafirlerini dijital ortamda ağırladı. Ayşe Arman'ın, 'İyilik bulaşıcıdır, kolye bahane, iyilik şahane' mottosuyla başlattığı özel projesi 'Sakajewa İyilik Kolyeleri' isimli dijital atölyesi Zoom üzerinden gerçekleşti. Kadınların oldukça ilgi gösterdiği İyilik Kolyesi tasarım atölyesine 100'ün üzerinde katılım oldu, 8 Mart'a özel kadın kadına yapılan sohbet eğlenceli görüntülere sahne oldu. Kadın kadına geçen atölyede Arman, "Bizim dayanışmamız ve ses vermemiz gerekiyor. Kadınlarımız için geleceğimiz için buna ihtiyacımız var. Hep söylüyorum, geleceğimiz gençlerimizin ve yenilikçi düşünenlerin elinde. Birlikle daha ümit dolu yarınları görebilmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar bir tane kendisi bir tane de TOG'a bağışlamak üzere iyilik kolyeleri tasarladı. İyilik kolyelerinin satışıyla Toplum Gönüllüsü Genç Kadınların güçlenmesine destek olundu. Yapılan kolyelerden biri Akbatı'ya gönderilerek, Toplum Gönüllüleri Vakfı Genç Kadın Fonu'na bağışlandı.


Ayşe Arman İyilik Kolyesi Tasarım Atölyesi ile TOG Genç Kadın Fonu'na destek oldu
Ayşe Arman İyilik Kolyesi Tasarım Atölyesi ile TOG Genç Kadın Fonu'na destek oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Halis Özkahya Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayşe Arman İyilik Kolyesi Tasarım Atölyesi ile TOG Genç Kadın Fonu'na destek oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 14:49:26. #1.14#
title