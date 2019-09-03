Ayrılmak istediği sevgilisini öldüren sanığa müebbet hapis talebi

03.09.2019 17:57

Kaynak: DHA

KAYSERİ'de ayrılmak istediği sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabancayla öldüren Özkan Onay (36) hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.Geçen 31 Temmuz'da meydana gelen olayda, inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay tarafından iş çıkışında tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından kaçan Özkan Onay, yakalanarak gözaltına alındı. Onay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İDDİANAME KABUL EDİLDİKayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Özkan Onay, hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede sanık için 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası talep edildi. Özkan Onay, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.- Kayseri