Ayrılık figürüne 16 ayda 15 bin ziyaretçi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayrılık figürüne 16 ayda 15 bin ziyaretçi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde geçen yıl mayıs ayında bulunan, Roma dönemine ait 8 tonluk kaya üzerinde ayrılığı anlatan kabartma figürünün sergilenmeye başlandığı müzeyi, bugüne kadar 15 bin kişi ziyaret etti.

Ayrılık figürüne 16 ayda 15 bin ziyaretçi
23.09.2020 07:10 | Son Güncelleme: 23.09.2020 07:15

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde geçen yıl mayıs ayında bulunan, Roma dönemine ait 8 tonluk kaya üzerinde ayrılığı anlatan kabartma figürünün sergilenmeye başlandığı müzeyi, bugüne kadar 15 bin kişi ziyaret etti. 

Kahta'nın Tüten Ocak Köyü'nde geçen yıl mayıs ayında üzerinde erkek ve kadın figürü bulunan kayayı gören köylüler durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Yetkililer tarafından yapılan incelemede kabartmanın Roma döneminde eşi ölen bir kişinin vedasını anlattığı belirlendi. Bunun üzerine 8 ton ağırlığındaki kaya, vinç yardımıyla TIR'a yüklenerek Adıyaman Müzesi'ne getirildi. Müze bahçesinde hazırlanan alana yerleştirilen Roma dönemine ait kabartma ziyarete açıldı.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, Roma döneminde eşi ölen bir kişinin vedasını anlattığı ve bugüne kadar 15 bin kişinin ziyaret ettiği figüre gösterilen ilginin pandemi sürecinin bitmesinin ardından daha da artacağını ifade etti.Müzeyi ziyarete gelen vatandaşlar da ayrılık figürünün resmedildiği kayanın etkileyici olduğunu ifade ediyor. Müzeyi dolaşan ziyaretçilerden Üzeyir Çelik, "Tarihi ve turistik yerleri genelde gezmeyi çok seviyorum. Daha önce bu kayanın bulunduğunu öğrenince ziyaret etmek istemiştim. Ziyaret etmek bugüne kısmet oldu. Çok etkileyici bir eser" dedi.

Figürü görmek için müzeye gelenlerden Mehmet Sivritaş da ayrılığın anlatıldığı kayadan çok etkilendiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte müzeye bu taşı görmeye geldik. Roma dönemine ait ayrılık figürü o zamanlar kağıt kalem olmadığı için insanlar taş üzerinde sevgilerini belli etmeye çalışmışlar" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Akkaya Demet Akalın Aytaç Ağırlar Seren Serengil
Spor Tisserand Okan Buruk Eddie Newton Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Hakim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayrılık figürüne 16 ayda 15 bin ziyaretçi - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 07:15:06. #1.14#
title