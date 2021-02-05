Ayrılığı kabullenemeyen adam, eski sevgilisini yirmi kez bıçaklayarak öldürdü

İtalya'da 29 yaşındaki Sonia Di Maggio, sevgilisi ile caddede el ele yürüdüğü sırada eski erkek arkadaşı tarafından yirmi kez bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olaydan 12 saat sonra kıskanç eski sevgili, polisler tarafından gözaltına alındı.

İtalya'nın Minervino di Lecce şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Sonia Di Maggio, eski sevgilisinin kıskançlık krizi sonrası 20 kez bıçaklanarak öldürüldü. Sonia'nın erkek arkadaşı, 39 yaşındaki Salvatore Carfora'nın kendisine saldırdığını söyledi. Çıkan kavgayı engellemek isteyen genç kadın, iki erkeği ayırmak isterken önce boğazlandı sonra eski sevgilisi tarafından vahşice öldürüldü.

CİNAYET İÇİN HAZIRLIKLIYMIŞ

Sonia'nın eski erkek arkadaşın aşırı kıskanç olduğunu belirten yeni sevgili, Sonia'nın çalışmasına bile izin vermediğini söyledi.Genç kadının, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü için cani adamdan ayrılıp yeni erkek arkadaşı ile başka bir eve taşındığı belirtildi. Polis, bu ayrılığı hazmedemeyen Salvatore'un çifte markete gittikleri sırada pusu kurup saldırdığını söyledi.