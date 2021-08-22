Ayrıldığı sevgilisini tek kalemde sildi
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Ayrıldığı sevgilisini tek kalemde sildi

Ayrıldığı sevgilisini tek kalemde sildi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ekranların sevilen ismi Büşra Develi, önceki gün kafaları karıştırdı. Güzel oyuncu Büşra Develi, sosyetik sevgilisi Cem Aktay ile fotoğraflarını silerek "Aşk bitti mi?" dedirtti. İşte detaylar...

Takvim'den Deniz Bayar'ın haberine göre; sosyetik Caroline Koç'un yeğeni Cem Aktay ile yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Develi'den şok hamle geldi. Burak Deniz'den ayrıldıktan sonra uzun süre kalbini aşka kapatan Büşra Develi, daha sonra Cem Aktay ile aşk yaşamaya başlamıştı..Sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, önceki gün Instagram paylaşımlarını silerek kafa karıştırdı. İddialara göre iki ünlü isim, ilişkilerini sessiz sedasız noktalandırdı.

Ayrıldığı sevgilisini tek kalemde sildi

Kaynak: Snob Magazin

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