Ayrıldığı nişanlısı ve annesini öldürdü
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Ayrıldığı nişanlısı ve annesini öldürdü

27.10.2020 20:57 | Son Güncelleme: 27.10.2020 21:08

Konya'da bir kişi, nişanlıyken kendisinden ayrılarak koruma kararı aldırmak için karakola başvuruda bulunan kız arkadaşı ve annesini arabanın içinde tabancayla vurarak öldürdü.

Konya'da bir kişi, nişanlıyken kendisinden ayrılarak koruma kararı aldırmak için karakola başvuruda bulunan kız arkadaşı ve annesini arabanın içinde tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Argunşah Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Büşra Gizem Güzelsoy (27) nişanlısı olan Ömer İ.'den ayrıldı. Güzelsoy, polise giderek Ömer İ.'den şikayetçi oldu ve koruma kararı aldırmak için başvuruda bulundu. Olayın meydana geldiği saatte Büşra Gizem Güzelsoy ile annesi Gülya Barutçu'nun (48) içinde bulunduğu 58 SE 617 plakalı otomobilin yanına gelen Ömer İ. anne ve kızına tabancayla ateş etti. Zanlı daha sonra araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri anne ve kızının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de cinayet mahallinde incelemelerde bulundu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Ayrıldığı nişanlısı ve annesini öldürdü
Ayrıldığı nişanlısı ve annesini öldürdü
Ayrıldığı nişanlısı ve annesini öldürdü
Ayrıldığı nişanlısı ve annesini öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
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