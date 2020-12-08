Ayrı yaşadığı eşinin evinin önünde intihar etti
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Ayrı yaşadığı eşinin evinin önünde intihar etti

08.12.2020 18:24 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:28
Ayrı yaşadığı eşinin evinin önünde intihar etti

ZONGULDAK 'ın Ereğli ilçesinde, eşi ile boşanma aşamasında olan Doğan B. (32), eşinin evinin önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

ZONGULDAK 'ın Ereğli ilçesinde, eşi ile boşanma aşamasında olan Doğan B. (32), eşinin evinin önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. 

Olay, ilçeye bağlı Akköy'de meydana geldi. Doğan B., yaklaşık 4 aydır ayrı yaşadığı eşi S.B.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı köye gitti. Evinin önünde yanında getirdiği tabancayı çıkaran Doğan B., başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Silah sesini duyanların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Doğan B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Doğan B.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan B.'nin intihar etmeden önce, "Buraya kadarmış. Çok güzel rol yaparım. Evet yalanlarım da kalitelidir ama oyun bitti. Size iyi seyirler" yazdığı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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