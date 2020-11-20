Aynur Aydın Sahiden sözleri
20.11.2020 20:19 | Son Güncelleme: 20.11.2020 20:22
Müzik dünyasının çok konuşulan isimlerinden olan ve sık sık sözleriyle gündeme gelen Aynur Aydın yeni parçasını Bünyas Herek işbirliği ile yayımladı! Aynur Aydın Sahiden sözleri nelerdir? Aynur Aydın feat. Bünyas Herek - Sahiden şarkı sözleri | Ben neden yaralar içinde kaldım birden hangi şarkıda geçiyor?
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AYNUR AYDIN BÜNYAS HEREK SAHİDEN ŞARKI SÖZLERİ
Seni Silen Olmadı
Yaran kapanmadı
Yoluna serdiğim güller
Gidişinle solmadı
***
Saçıma aklar düştü
Yüzüme çizgiler
Zoruma gidiyor inan
Her gece ben ağlarken
***
Ben neden
Yaralar içinde kaldım birden
Sen neden
Bizi bıraktın yıktın sahiden