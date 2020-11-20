Aynur Aydın Sahiden sözleri

Müzik dünyasının çok konuşulan isimlerinden olan ve sık sık sözleriyle gündeme gelen Aynur Aydın yeni parçasını Bünyas Herek işbirliği ile yayımladı! Aynur Aydın Sahiden sözleri nelerdir? Aynur Aydın feat. Bünyas Herek - Sahiden şarkı sözleri | Ben neden yaralar içinde kaldım birden hangi şarkıda geçiyor?