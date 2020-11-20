Aynur Aydın Sahiden sözleri
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Aynur Aydın Sahiden sözleri

20.11.2020 20:19 | Son Güncelleme: 20.11.2020 20:22
Aynur Aydın Sahiden sözleri

Müzik dünyasının çok konuşulan isimlerinden olan ve sık sık sözleriyle gündeme gelen Aynur Aydın yeni parçasını Bünyas Herek işbirliği ile yayımladı! Aynur Aydın Sahiden sözleri nelerdir? Aynur Aydın feat. Bünyas Herek - Sahiden şarkı sözleri | Ben neden yaralar içinde kaldım birden hangi şarkıda geçiyor?

Aynur Aydın feat. Bünyas Herek - Sahiden şarkısı, ilk dakikalarda binlerce kişi tarafından dinlendi. Aynur Aydın feat. Bünyas Herek - Sahiden şarkı sözleri merak ediliyor ve araştırılıyor. Aynur Aydın feat. Bünyas Herek - Sahiden şarkı sözleri haberimizde.

AYNUR AYDIN BÜNYAS HEREK SAHİDEN ŞARKI SÖZLERİ

Seni Silen Olmadı

Yaran kapanmadı

Yoluna serdiğim güller

Gidişinle solmadı

***

Saçıma aklar düştü

Yüzüme çizgiler

Zoruma gidiyor inan

Her gece ben ağlarken

***

Ben neden

Yaralar içinde kaldım birden

Sen neden

Bizi bıraktın yıktın sahiden

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