Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından siyah sütyenli pozunu paylaşarak, "Doğrulanmış; ben eskiden herkes bana aşık sanıyordum" notu düştü. Şarkıcının fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Sosyal medya hesabından sütyenle ilgili attığı tweetler nedeniyle hayranlarıyla samimi diyaloglar yaşayan ünlü şarkıcı Aynur Aydın, adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

SİYAH SÜTYENLİ POZUNU PAYLAŞTI

Aydın, siyah sütyenle olan pozunu Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi. Aydın, paylaşıma da şu notu düştü:

Doğrulanmış; ben eskiden herkes bana aşık sanıyordum

Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi

Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor

Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor

 Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi

Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Gökhan Çıra Demet Özdemir
Spor Stefan Kuntz Hamit Altıntop Okan Buruk Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Amelia Hamlin Adil Karaismailoğlu Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 20:12:54. #1.12#