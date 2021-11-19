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Aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı Batman'ın Gercüş ilçesinde aynı yöne seyir halinde olan iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

GERCÜŞ, BATMAN (İHA) - Aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde aynı yöne seyir halinde olan iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Akyar Köyü mevkiinde meydana geldi. Seyit Emin Tunç idaresindeki 72 AAF 843 plakalı Fait marka hafif ticari araç, Akyar köyü mevkiinde yolda köpeklere çarpmamak için yavaşladı aynı yönde seyir halinde gelen Feyyaz Deniz'in kullandığı 34 KH 1921 plakalı Citreeon marka hafif ticari araç yavaşlayan araca arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri Seyit Emin Tunç, Feyyaz Deniz ile araçlarda bulunan İrem Akan, ve Nimet Akan, Sümeyye Deniz aralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldıkları Gercüş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - Son Dakika Haberleri

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