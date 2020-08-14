Aynı yerde tatil yaptıkları ortaya çıktı Deren Talu, sosyal medya hesabından Mıhlı Şelalesi'nde serinlerken çekilmiş karelerini paylaştı. 23 yaşındaki güzelin, sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı

Sunucu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu (23), Altınouluk çevresinde bulunan Mıhlı Şelalesi'ni gezmeye gitti.

SİYAH BİKİNİSİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Buz gibi suyun tadını çıkartarak serinleyen genç oyuncu, siyah bikinisiyle çekilmiş karelerini Instagram'da paylaştı.

BİRLİKTE POZ VERMİYORLAR

Deren Talu'nun yaptığı bu paylaşım, sevgilisi Baran Tınaz'la aynı yerde tatilde olduğunu gün yüzüne çıkardı. 23 yaşındaki güzelin takipçileri, "Sevgililer tatilde" şeklinde yorumlar yazdı.

Talu ve Tınaz, birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: Snob Magazin