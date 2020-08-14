Aynı yerde tatil yaptıkları ortaya çıktı
Deren Talu, sosyal medya hesabından Mıhlı Şelalesi'nde serinlerken çekilmiş karelerini paylaştı. 23 yaşındaki güzelin, sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
14.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:01
Sunucu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu (23), Altınouluk çevresinde bulunan Mıhlı Şelalesi'ni gezmeye gitti.
SİYAH BİKİNİSİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Buz gibi suyun tadını çıkartarak serinleyen genç oyuncu, siyah bikinisiyle çekilmiş karelerini Instagram'da paylaştı.
BİRLİKTE POZ VERMİYORLAR
Deren Talu'nun yaptığı bu paylaşım, sevgilisi Baran Tınaz'la aynı yerde tatilde olduğunu gün yüzüne çıkardı. 23 yaşındaki güzelin takipçileri, "Sevgililer tatilde" şeklinde yorumlar yazdı.
Talu ve Tınaz, birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba harcıyor.
Kaynak: Snob Magazin