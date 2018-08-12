Menajerlerinin Aynı Tarihte İki Konser Ayarladığı Berkay, Sahneye Çıkacağı Mekan Sahibiyle Birbirine Girdi

Berkay Şahin, eski menajerlerine verdi veriştirdi. Berkay'ın önceden çalıştığı Özgür Aras, Haluk Şentürk ve Berkan Conger ayrılmadan önce iki farklı mekana aynı tarihi verince ortalık karıştı.

FATURAYI KENDİNE KESEN MEKAN SAHİBİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ankara'daki mekan sahipleri de konserin iptal olmasının sebebinin Berkay olduğunu söyleyerek faturayı şarkıcıya kesip hedef gösterdi. Ünlü şarkıcı olayların sebebi olmasına daha fazla dayanamadı ve patladı. Öte yandan makanın sosyal medyasından Berkay'a Selin Ciğerci ile ilgili gönderme yapılınca ünlü şarkıcı bu yoruma da sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

İşte o paylaşımlar;