11.10.2019 16:21

Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar şehit oldu

ŞANLIURFA - Suriye'nin Aynel Arap (Kobani) şehrinden Şanlırfa'nın Suruç ilçesine yapılan havan topu saldırısında bir muhtar şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Aynel Arap bölgesindeki PKK/PYD terör örgütü tarafından Suruç'a atılan havan mermisi, Çaykara Köyü Muhtarı Halil Yağmurlu'nun evine isabet etti. Saldırıda muhtar hayatını kaybetti.Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı.

Kaynak: İHA