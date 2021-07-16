Aylin Coşkun kimdir? Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi! Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli?
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Aylin Coşkun kimdir? Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi! Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli?

Aylin Coşkun kimdir? Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi! Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aylin Coşkun, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aylin Coşkun hakkında merak edilenler. Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi. Aylin Coşkun kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aylin Coşkun merak konusu oldu. İşte Aylin Coşkun hakkında merak edilen Aylin Coşkun kimdir, Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1976

Kaç yaşında: 45 yaşında

Nereli: Hofheim am Taunus, Almanya

1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğan sanatçı İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır.

2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkatmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.

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Aylin Coşkun kimdir? Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi! Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli? - Haberler
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