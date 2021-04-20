Aylin Cesur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aylin Cesur'un hayatı ve biyografisi!
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Aylin Cesur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aylin Cesur'un hayatı ve biyografisi!

Aylin Cesur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aylin Cesur'un hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Aylin Cesur geliyor. Peki, Aylin Cesur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aylin Cesur'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk siyasetçi ve doktor Aylin Cesur'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Aylin Cesur kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Detaylar haberimizde.

AYLİN CESUR KİMDİR?

Aylin Cesur, (d. 1970, Eskişehir) Türk siyasetçi ve doktor. Süleyman Demirel'in manevi kızı ve özel doktoru.

Aylin Cesur doğum tarihi : 1970

Aylin Cesur kaç yaşında : 51 yaşında

Aylin Cesur mesleği ne : Siyasetçi ve doktor

Aylin Cesur nereli : Eskişehir

Aylin Cesur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aylin Cesur'un hayatı ve biyografisi!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirerek, tıp doktoru olmuştur. 1996'da Cumhurbaşkanlığı Özel Doktor Ekibi'ne seçilmiş, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda Diyabet konulu doktorasını tamamlamıştır. 2000 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktoru olarak görevlendirilmiş, aynı anda 9. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığını da yürütmüş, 2008 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştır.

Süleyman Demirel'in ölümüne kadar; Sayısız yurt dışı ve yurt içi etkinlik ve seyahatlerinde kendisine eşlik etmiştir. Cumhurbaşkanlığı ve Demirel Vakfı'nın ortak kararıyla kendisine verilen; Cumhurbaşkanı Demirel'e ait Güniz Sokak'taki konutun müze yapılması, arşivinin hazırlanması görevine, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak bugüne kadar devam etmiştir.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olup 27. dönem Isparta milletvekilidir.

Prof. Dr. Mustafa Cesur ile evli olup 15. dönem Adalet Partisi Isparta Milletvekili Mustafa Cesur'un gelinidir. İngilizce bilmektedir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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