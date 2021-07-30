Aylık akbil ne kadar oldu? İstanbul İETT ücret tarifesi 2021! İstanbulkart tam ve öğrenci fiyatları ne kadar oldu?

Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. Bu kapsamda otobüs, tramvay, metro, Marmaray ve metrobüs ücretleri de zamlandı. Ulaşım zammı haberi üzerine vatandaşlar zamlı ücretler ile tam aylık akbil ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu diye araştırmaya koyuldu. Peki, Aylık akbil ne kadar oldu? İstanbul İETT ücret tarifesi 2021! İstanbulkart tam ve öğrenci fiyatları ne kadar oldu?