Aylık akbil ne kadar oldu? İstanbul İETT ücret tarifesi 2021! İstanbulkart tam ve öğrenci fiyatları ne kadar oldu?
Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. Bu kapsamda otobüs, tramvay, metro, Marmaray ve metrobüs ücretleri de zamlandı. Ulaşım zammı haberi üzerine vatandaşlar zamlı ücretler ile tam aylık akbil ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu diye araştırmaya koyuldu. Peki, Aylık akbil ne kadar oldu? İstanbul İETT ücret tarifesi 2021! İstanbulkart tam ve öğrenci fiyatları ne kadar oldu?
Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. Bu kapsamda otobüs, tramvay, metro, Marmaray ve metrobüs ücretleri de zamlandı. Ulaşım zammı haberi üzerine vatandaşlar zamlı ücretler ile tam aylık akbil ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu diye araştırmaya koyuldu. Peki, Aylık akbil ne kadar oldu? İstanbul İETT ücret tarifesi 2021! İstanbulkart tam ve öğrenci fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizde…
AYLIK AKBİL NE KADAR OLDU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebeplerden ötürü ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep edildi. Toplantıda, ulaşım zamlarının her yılın temmuz ayında yapılması kararlaştırılırken, değerlendirmeler sonucunda ulaşıma yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı.
İSTANBUL GÜNCEL OTOBÜS, METRO, MARMARAY VE METROBÜS FİYATLARI
Zamlı İETT ücret tarifesine göre uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla;
3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,25 TL'ye,
1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.
AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Zamlı fiyatların uygulamaya koyulmasıyla birlikte; aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan tam mavi kart 317 lira,
50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 liradan satılacak.