Aylık akbil ne kadar oldu? İstanbul İETT ücret tarifesi 2021! İstanbulkart tam ve öğrenci fiyatları ne kadar oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aylık akbil ne kadar oldu? İstanbul İETT ücret tarifesi 2021! İstanbulkart tam ve öğrenci fiyatları ne kadar oldu?

Aylık akbil ne kadar oldu? İstanbul İETT ücret tarifesi 2021! İstanbulkart tam ve öğrenci fiyatları ne kadar oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. Bu kapsamda otobüs, tramvay, metro, Marmaray ve metrobüs ücretleri de zamlandı. Ulaşım zammı haberi üzerine vatandaşlar zamlı ücretler ile tam aylık akbil ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu diye araştırmaya koyuldu. Peki, Aylık akbil ne kadar oldu? İstanbul İETT ücret tarifesi 2021! İstanbulkart tam ve öğrenci fiyatları ne kadar oldu?

Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. Bu kapsamda otobüs, tramvay, metro, Marmaray ve metrobüs ücretleri de zamlandı. Ulaşım zammı haberi üzerine vatandaşlar zamlı ücretler ile tam aylık akbil ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu diye araştırmaya koyuldu. Peki, Aylık akbil ne kadar oldu? İstanbul İETT ücret tarifesi 2021! İstanbulkart tam ve öğrenci fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizde…

AYLIK AKBİL NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebeplerden ötürü ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep edildi. Toplantıda, ulaşım zamlarının her yılın temmuz ayında yapılması kararlaştırılırken, değerlendirmeler sonucunda ulaşıma yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı.

İSTANBUL GÜNCEL OTOBÜS, METRO, MARMARAY VE METROBÜS FİYATLARI

Zamlı İETT ücret tarifesine göre uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla;

3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,25 TL'ye,

1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zamlı fiyatların uygulamaya koyulmasıyla birlikte; aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan tam mavi kart 317 lira,

50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 liradan satılacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Çağatay Akman Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aylık akbil ne kadar oldu? İstanbul İETT ücret tarifesi 2021! İstanbulkart tam ve öğrenci fiyatları ne kadar oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.07.2021 23:59:22. #1.13#

title