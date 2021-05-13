Aylardır Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, kamera karşısında aşkını ilan etti
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Aylardır Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, kamera karşısında aşkını ilan etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan ve uzun zamandır haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, çıktıkları Maldivler tatilinde el ele görüntülenmişlerdi. Türkiye'ye dönen çiftten Bürsin, röportaj verirken aşkını da ilan etti.

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncaları Kerem Bürsin ve Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Maldivler'e tatile gitti. Uzun süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, tatilde el ele görüntülenerek çıkan haberleri doğrulamış oldu. Türkiye'ye döndükten sonra görüntülenen Kerem Bürsin, sohbet ettiği basın mensuplarına Erçel ile yaşadığı aşkı anlattı.

"İLİŞKİDE HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

TV100'de yer alan habere göre, Hande Erçel-Kerem Bürsin çifti, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Karşılarında bir anda gazetecileri gören ikili, "Bize 5 dakika müsaade edin, hemen geliyoruz" dedi. Ardından muhabirlerin röportaj isteğini kırmayan Bürsin, ilişkisi hakkında ilk kez net bir şekilde konuşarak "Her şey çok güzeldi. Moral depoladık. Şimdi işimizin başındayız. Senaryolar yazıldı. Önümüzdeki hafta çekimlere başlayacağız" dedi.

Aylardır Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, kamera karşısında aşkını ilan etti

HANDE DE AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Hande Erçel de geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlarken "Kerem Bey ile ilişkiniz hayırlı olsun. El ele fotoğraflarınız çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorularına, "Teşekkür ederim. Her şey çok güzel" diyerek ilişkilerini ilk kez doğrulamıştı.

Aylardır Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, kamera karşısında aşkını ilan etti
Aylardır Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, kamera karşısında aşkını ilan etti
Hande Erçel, Kerem Bursin'le ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Her şey çok güzel
Hande Erçel, Kerem Bursin'le ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Her şey çok güzel
El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti
El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, el ele kameralara yansıdı
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, el ele kameralara yansıdı
Aylardır Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, kamera karşısında aşkını ilan etti
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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