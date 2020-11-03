Ayla'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim
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Ayla'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim

03.11.2020 10:22 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:30

İzmir depreminin üzerinden geçen 91'inci saatte bir mucize gerçekleşti ve 4 yaşındaki Ayla Gezgin enkazdan sağ çıkarıldı. Ayla'yı kurtaran kahraman o anları "Kovaları taşırken ses duydum. O an arkadaşları susturduk ve kızımıza ulaştık" dedi.

Cuma günü 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'de şu ana kadar 102 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1026 kişi ise yaralandı. Bölgede günlerdir devam eden çalışmalar sırasında 91. saatinde bir mucize gerçekleşti ve 4 yaşındaki Ayla, sağ bir şekilde kurtarıldı.

Ayla'yı enkaz altında fark edip ekibe haber veren arama kurtarma ekibindeki görevli, o anları şu sözlerle anlattı:

Ayla'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim

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