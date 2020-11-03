Ayla'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim

İzmir depreminin üzerinden geçen 91'inci saatte bir mucize gerçekleşti ve 4 yaşındaki Ayla Gezgin enkazdan sağ çıkarıldı. Ayla'yı kurtaran kahraman o anları "Kovaları taşırken ses duydum. O an arkadaşları susturduk ve kızımıza ulaştık" dedi.