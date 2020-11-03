Ayla Gezgin yaşıyor mu? Rıza Apartmanı enkazından kurtarılan Ayla bebeğin sağlık durumu nasıl?

İzmir'de gerçekleşen depremin 91. saatinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarma ekipleri minik Ayla'yı kurtardı. Peki, Rıza Apartmanı enkazından kurtarılan Ayla Gezgin sağlık durumu nasıl? Ayla bebek yaşıyor mu?

Cuma günü İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde 4 yaşındaki Ayla Gezgin, Rıza Apartmanı enkazından kurtarıldı. Ayla bebeğin sağlık durumu nasıl?

AYLA GEZGİN YAŞIYOR MU?

Cuma günü İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde 4 yaşındaki Ayla Gezgin, enkazdan sağ olarak alkışlar eşliğinde çıkarıldı. Ayla'nın kendisini kurtaran görevlilerle konuştuğu, adını söylediği öğrenildi. Minik kızın bulaşık makinesinin yanında bulunduğu ve oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayatta kaldığı belirtildi.

RIZA APARTMANI ENKAZINDAN KURTARILAN AYLA BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Küçük Ayla'yı enkazdan çıkaran ekipte yer alan İHH Kurtarma ekibi üyesi, "Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazda değilmiş gibi, çok sevindik. Arkadaşlar sesini duydu, elini uzattıklarında hareket eden bir çocuk olduğunu gördüler. AFAD koordinasyonunda kurtardık. Ağlaya ağlaya çıkardık" dedi.