Ayla" Filmindeki Türkiye'yi Gözyaşına Boğan ve Rahatsızlanarak Yoğun Bakıma Kaldırılan Kore Gazisi...
Ayla" filmindeki Türkiye'yi gözyaşına boğan ve rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılan Kore Gazisi emekli Astsubay Süleyman Dilbirliği'nir durumu ile ilgili açıklama yapan Haydarpaşa Numune Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.
Ayla" filmindeki Türkiye'yi gözyaşına boğan ve rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılan Kore Gazisi emekli Astsubay Süleyman Dilbirliği'nir durumu ile ilgili açıklama yapan Haydarpaşa Numune Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Kayabaşı: "Sağlık durumu ciddiyetini korumakta iyileşmesini ümit ediyoruz" dedi .