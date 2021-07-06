Ayla Çelik - Yalancılar sözleri! 'Yalancılar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Ayla Çelik'in yeni şarkısı çıktı! Youtube'a yüklenen yeni Yalancılar şarkısı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 7 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ayla Çelik - Yalancılar sözleri nelerdir? Ayla Çelik - Yalancılar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Ayla Çelik - Yalancılar şarkısının sözleri sizlerle. Şarkı hakkındaki diğer bilgileri de sizlere ileteceğiz.
AYLA ÇELİK - YALANCILAR ŞARKI SÖZLERİ
İstemem üzülmeyin
Yok, istemem düşünmeyin
Hep sorun, sorun, sorun
Az ötede durun
***
Bitmeyen sınavlarım
Benim sevgili dostlarım
Hep vurun vurun vurun
İnanamıyorum
***
Dibe vurmuş halimiz
Niye böyle zalimiz
İyi kötü mazimiz var
Vardı sizinle
***
Dağlar, aramızdaki dağlar
Hiç utanmıyolar
İçimizde yalan yalan
Yalancılar var
ŞARKI HAKKINDA DİĞER BİLGİLER
25 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenen Yalancılar şarkısı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 7 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:
Söz - Müzik: Ayla Çelik (Editör: FLOOM Music) - Serdar Aslan (Editör: FLOOM Music)
Aranjör: Serkan Ölçer
Mix: Emre Kıral, Serkan Ölçer
Mastering: Emre Kıral