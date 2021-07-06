Ayla Çelik - Yalancılar sözleri! 'Yalancılar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Ayla Çelik - Yalancılar sözleri! 'Yalancılar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ayla Çelik - Yalancılar sözleri! 'Yalancılar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Ayla Çelik'in yeni şarkısı çıktı! Youtube'a yüklenen yeni Yalancılar şarkısı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 7 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ayla Çelik - Yalancılar sözleri nelerdir? Ayla Çelik - Yalancılar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Ayla Çelik - Yalancılar şarkısının sözleri sizlerle. Şarkı hakkındaki diğer bilgileri de sizlere ileteceğiz.

AYLA ÇELİK - YALANCILAR ŞARKI SÖZLERİ

İstemem üzülmeyin

Yok, istemem düşünmeyin

Hep sorun, sorun, sorun

Az ötede durun

***

Bitmeyen sınavlarım

Benim sevgili dostlarım

Hep vurun vurun vurun

İnanamıyorum

***

Dibe vurmuş halimiz

Niye böyle zalimiz

İyi kötü mazimiz var

Vardı sizinle

***

Dağlar, aramızdaki dağlar

Hiç utanmıyolar

İçimizde yalan yalan

Yalancılar var

ŞARKI HAKKINDA DİĞER BİLGİLER

25 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenen Yalancılar şarkısı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 7 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:

Söz - Müzik: Ayla Çelik (Editör: FLOOM Music) - Serdar Aslan (Editör: FLOOM Music)

Aranjör: Serkan Ölçer

Mix: Emre Kıral, Serkan Ölçer

Mastering: Emre Kıral

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Ayla Çelik - Yalancılar sözleri! 'Yalancılar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler
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