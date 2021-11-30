Aykut Enişte 2 ne zaman? Aykut Enişte 2 vizyon tarihi! Aykut Enişte 2 fragman izle!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan aylardır takipçileri tarafından sabırsızlıkla beklenilen Aykut Enişte filminin 2'si çıkıyor. Televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini toplayan film, izleyicilerin merak ettiği "Aykut Enişte 2 ne zaman?" sorusu gündemde yer alıyor. Aykut Enişte 2 vizyon tarihi! Aykut Enişte 2 fragman izle!
İzleyenleri ekrana bağlayan Aykut Enişte filminden sonra Aykut Enişte 2 beyaz perdede izleyici ile buluşuyor. Aykut Enişte 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Aykut Enişte 2 ne zaman? Aykut Enişte 2 vizyon tarihi! Aykut Enişte 2 fragman izle!
Hem senaristliğini hem de oyunculuğunu kendisi yaptığı Cem Gelinoğlu'nun yeni komedi filmi Aykut Enişte 2, 3 Aralık 2021 tarihinde vizyonda sevenleriyle buluşacaktır.
Aykut Enişte 2, sevdiği kadınla evlilik arifesindeyken kendisini türlü olayların içinde bulan Aykut'un hikayesini konu ediyor. Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi'nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması, tüm işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek midir?
Haberler.com - Gündem