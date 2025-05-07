Sosyal medyada eğlenceli videolarıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan Aykut Elmas, Türkiye'nin en tanınan içerik üreticileri arasında yer alıyor. Birçok kişi, Aykut elmas kimdir? Aykut Elmas kaç yaşında, nereli? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Aykut Elmas kimdir? Aykut Elmas kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

AYKUT ELMAS KİMDİR?

Aykut Elmas, lise eğitimini Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İzmir'e taşındı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan Elmas, medya ve iletişim konularına olan ilgisini kariyerine yansıttı.

Sosyal medya kariyerine ilk olarak Vine platformunda başladı. Burada çektiği kısa ve eğlenceli videolarla büyük ilgi gördü. Özellikle Halil İbrahim Göker ve Uğur Can Akgül ile birlikte çektiği skeçlerle Aykut Elmas kimdir? sorusu sosyal medyada viral hale geldi.

Aykut Elmas

Vine'ın kapanmasının ardından Instagram ve YouTube gibi platformlarda üretim yapmaya devam etti. Samimi anlatımı ve güçlü mizah anlayışıyla takipçi sayısını katlayan Elmas, kısa sürede Türkiye'nin en çok tanınan dijital içerik üreticilerinden biri haline geldi.

Oyunculuk eğitimi almamasına rağmen, sosyal medyada canlandırdığı karakterlerle dikkat çekti. Bunun sonucunda bazı sinema projelerinde de rol aldı. "Sihirbazlık Okulunda Bir Türk" (2015), "Nasıl Yani" (2016), "Cumali Ceber: Allah Seni Alsın" (2017) ve "Kayıt Dışı" (2020) gibi filmlerde izleyici karşısına çıktı.

Aykut Elmas

AYKUT ELMAS KAÇ YAŞINDA?

15 Şubat 1991 tarihinde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dünyaya gelen Elmas, 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.