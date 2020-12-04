Aykut Elmas kimdir? Aykut Elmas hayatı ve biyografisi! Aykut Elmas kaç yaşında, nereli?
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Aykut Elmas kimdir? Aykut Elmas hayatı ve biyografisi! Aykut Elmas kaç yaşında, nereli?

04.12.2020 11:20 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:28
Aykut Elmas kimdir? Aykut Elmas hayatı ve biyografisi! Aykut Elmas kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Aykut Elmas, paylaştığı vine ve postlar ile çok konuşulmaya başladı. Peki Aykut Elmas kimdir? Aykut Elmas hayatı ve biyografisi! Aykut Elmas kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Aykut Elmas, paylaştığı vine ve postlar ile çok konuşulmaya başladı. Peki Aykut Elmas kimdir? Aykut Elmas hayatı ve biyografisi! Aykut Elmas kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

AYKUT ELMAS KİMDİR?

1991 yılında Kütahya'da doğan ünlü fenomen Ege Üniversitesin de Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur.

Aykut Elmas 1991 yılında Kütahya'da memur bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi'nde Kütahya'da tamamlamıştır. İzmir de Ege Üniversitesin de Halkla İlişkiler Bölümünü okumuştur.

Aykut Elmas İzmir'de öğrenci evinde kalmaktadır. İlk başlarda İbrahim Göker ve Uğur Can Akgül ile vakitlerini değerlendirmek adına çektiği videoları sosyal ağlarda yayılması ile tanınmaya başlarlar. Çektiği vine videoları ile beğeni kazanan Aykut Elmas sosyal medya fenomeni haline gelmiştir.

Bu uygulama içerisine girdiği ilk günden bu yana çok ciddi bir takipçi sayısına erişmiş olan Aykut Elmas, böylece Türkiye'de en sevilen karakterler arasında kendine yer bulmayı da başarmış oldu. Herhangi bir oyunculuk eğitimi almamış olmasına rağmen bu eğitimi alan kişilerden çok daha başarılı bir şekilde birbirinden farklı videoları çekmeye başladı. Şimdilerde 170 binin üzerinde takipçi sayısına sahip olan Aykut Elmas, her seferinde birbirinden farklı tarzlarda Vine videoları çekmeye devam ediyor. Aykut Elmas genel olarak en güncel konuları inceleyerek bunları kendine özgü espri anlayışı ile video haline getirmeyi tercih ediyor. Bu videoların bir kısmını tek başına çekerken bir kısmını ise yine Vine dünyasında en bilinen isimler ile birlikte çekiyor.

AYKUT ELMAS TWİTTER ADRESİ

Aykut Elmas'ın Twitter'daki kullanıcı adı @onudabitirin

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