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Aykut Edibali son yolculuğuna uğurlandı

Aykut Edibali son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Haberler | Güncel

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali (80) Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali (80) Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Ankara'da 2 gün önce yaşamını yitiren Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin cenazesi Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camii'ne getirildi. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet Partisi Genel Başkan yardımcısı Ramazan Özen ve Aykut Edibali'nin eşi Filiz Edibali, çocukları Mehmet, Ahmet, Rabia ve Zehra Edibali katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Aykut Edibali'nin cenazesi tekbirler eşliğinde taşınarak Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.


- İstanbul
Aykut Edibali son yolculuğuna uğurlandı

Aykut Edibali son yolculuğuna uğurlandı

Aykut Edibali son yolculuğuna uğurlandı

Aykut Edibali son yolculuğuna uğurlandı

Millet Partisi Genel Başkanı Edibali vefat etti

Millet Partisi Genel Başkanı Edibali vefat etti

 Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali (80) Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

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