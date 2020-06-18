Ayının kaplanlarla dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
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Ayının kaplanlarla dostluğu görenleri şaşkına çevirdi

Ayının kaplanlarla dostluğu görenleri şaşkına çevirdi Vahşi yaşamda birbirlerinin düşmanı olan kaplanlar ve ayının dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor.

18.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:55

Ayının kaplanlarla dostluğu görenleri şaşkına çevirdi

İSTANBUL - Vahşi yaşamda birbirlerinin düşmanı olan kaplanlar ve ayının dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor. Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesindeki Ayı Silva ve Kaplan Kimbo'nun yüzünden bal yalaması izleyenleri gülümsetti.

Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi'nde yavru ayı ve 2 yavru kaplan birlikte aynı kafeste büyütülmüştü. Vahşi hayatta birbirleri ile yakın görülmeyen hayvanların birlikte büyümelerinden dolayı aralarında oluşan dostluk görenleri hayrete düşürüyor. Kaplan Kimbo ve Çilek birlikte büyüdükleri ayı Silva ile birlikte aynı kafeste yaşayıp birlikte uyuyor. Birbirleri ile kafeste koşturup oyunlar oynayan hayvanları yan yana görenler cep telefonları ile o anları kaydediyor. Cep telefonu ile kayıt edilen görüntülerde kaplanın yüzünde kalan balları yalayan ayı pençeleri ile yüzüne zarar vermeden tutuyor. Hayvanların o sevimli anları ise izleyenleri gülümsetti.

Ayının kaplanlarla dostluğu görenleri şaşkına çevirdi

Kaynak: İHA

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