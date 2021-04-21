Ayı ve yavrusu şehir merkezine indi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Devlet Hastanesi yakınlarına gelen ayı ve yavrusu görenleri şaşırttı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Devlet Hastanesi yakınlarına gelen ayı ve yavrusu görenleri şaşırttı.

Kış uykusundan uyanan ayı ve yavrusu gece saat 00.30 sularında yiyecek bulmak için ilçenin Emir Şaban Mahallesi'nde bulunan Çukurca Devlet Hastanesi çevresinde gezinirken görüntülendiler. Ayı ve yavrusunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, anne ve yavrusu bir süre sonra gözlerden kaydoldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı