Ayı ve yavruları korkutuyor
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Ayı ve yavruları korkutuyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık - Haberler | Güncel

Ayı ve yavruları korkutuyor Ordu'nun Kabadüz ilçesinde görülen ayı ve yavruları vatandaşları tedirgin ediyor.

Ayı ve yavruları korkutuyor

ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde görülen ayı ve yavruları vatandaşları tedirgin ediyor.

İlçenin Başköy Mahallesi Kuştepe semtinde dün gece saatlerinde mahalle sakinleri tarafından ayı tekrardan görüldü. Sabah saatlerinde bahçeye çalışmak için giden Özel Şensoy, ayı ile karşılaştı. Şensoy'un korkuyla bağırmasından kaçan ayının bir domuzu öldürdüğü ortaya çıktı.

"Çok korktum"

İki haftadır aralıklarla ayı ve yavrularının görüldüğünün altını çizen Şensoy, "Çok tedirginiz. Ayı ve yavruları aralıklarla görülüyor. Bahçeye çalışmaya gittim. Ayı ve yavrularıyla karşılaştım. Çok korktum. Bağırmaya başladım. Ayı ve yavruları kaçtı. Daha sonra domuzu öldürdüğünü gördüm" dedi.

Ayı ve yavruları korkutuyor
Ayı ve yavruları korkutuyor
Ayı ve yavruları korkutuyor
Ayı ve yavruları korkutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık

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