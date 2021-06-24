Ayhan Yavrucu kimdir, nereli? Ayhan Yavrucu mesleği nedir?
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Ayhan Yavrucu kimdir, nereli? Ayhan Yavrucu mesleği nedir?

Ayhan Yavrucu kimdir, nereli? Ayhan Yavrucu mesleği nedir?
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Gündemin merak edilen isimleri arasında yer alan Ayhan Yavrucu hakkında Ayhan Yavrucu kimdir? Ayhan Yavrucu kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ayhan Yavrucu hayatı ve biyografisi haberimizde!

Ayhan Yavrucu kimdir? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ayhan Yavrucu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

AYHAN YAVRUCU KİMDİR?

1948 yılında Kayseri'nin Develi İlçesi'nde doğan Yavrucu, 1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 1977 yılına kadar Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır.

1 Mart 1977'den itibaren çalışmaya başladığı Alarko Şirketler Topluluğu'nda çeşitli kademelerde görev yapmış olup, 1994-2018 yılları arasında Alarko Şirketler Topluluğu Genel Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. Halen Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı'dır. Alarko Şirketler Topluluğu bünyesindeki çeşitli şirketlerde ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Ayhan Yavrucu İngilizce bilmektedir.

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