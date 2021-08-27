Ayhan Sicimoğlu: Bağıran şefin yemeği yenmez
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Ayhan Sicimoğlu: Bağıran şefin yemeği yenmez

Ayhan Sicimoğlu: Bağıran şefin yemeği yenmez
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü müzisyen ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Ünlü müzisyen ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube kanalına konuk oldu. "Şef Akademi' adlı yemek yarışmasında jüri koltuğuna oturan Sicimoğlu, teklifi nasıl kabul ettiğini açıkladı. Programda bağırma, çağırma olmasını istemediğini belirten Sicimoğlu, "Bizim programımızda bağırma çağırma, yemeğe tükürmek yok. Bağıran şef istemiyorum. Bağıran şefin yemeği yenmez. İstemiyorum böyle şef" dedi.

PEYNİR TABAĞI HAZIRLAMAK TERAPİ GİBİ GELİYOR

Aslıhan Doğan Turan ise en büyük hobilerinden birinin peynir tabağı hazırlamak olduğunu söyledi: "Peynir tabağı yapmaya 1.5 saat ayırabiliyorum. Onu minik minik yenilebilir çiçeklerle süslüyorum. O bana terapi gibi geliyor."

Kaynak: Hürriyet

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Ayhan Sicimoğlu: Bağıran şefin yemeği yenmez - Haberler Magazin
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