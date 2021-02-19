Ayhan Sefer Üstün kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ayhan Sefer Üstün hayatı ve biyografisi!
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Ayhan Sefer Üstün kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ayhan Sefer Üstün hayatı ve biyografisi!

19.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:04
Ayhan Sefer Üstün kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ayhan Sefer Üstün hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ayhan Sefer Üstün geliyor. Peki, Ayhan Sefer Üstün kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ayhan Sefer Üstün'ün hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ayhan Sefer Üstün, Türk siyasetçi. Ayhan Sefer Üstün kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği ne?

AYHAN SEFER ÜSTÜN KİMDİR?

Ayhan Sefer Üstün (d. 21 Ağustos 1970, Adapazarı), Türk siyasetçidir.

Ayhan Sefer Üstün doğum tarihi : 21 Ağustos 1970

Ayhan Sefer Üstün kaç yaşında : 50 yaşında

Ayhan Sefer Üstün mesleği ne : Siyasetçi

Ayhan Sefer Üstün nereli : Sakarya

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest Avukatlık, İlim Yayma Cemiyeti Sekreterliği, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Sakarya Şubesi Eski Üyeliği, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, TBMM XXII., XXIII. vd XXIV. Dönem Sakarya Milletvekilliği, TBMM Türkiye - Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, XXIV. Dönem İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi' nin İnsan Haklarından sorumlu eski Genel Başkan yardımcısıdır.

13 Eylül 2019 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa etti.

25 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı olarak partinin genel başkan yardımcısıdır.

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