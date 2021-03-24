Ayhan Salman kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman kaç yaşında, mesleği?

AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman kimdir? Ayhan Salman kaç yaşında? AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Ayhan Salman nerelidir, mesleği nedir? Ayhan Salman hayatı ve biyografisi nedir?

Ayhan Salman kimdir?AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu.AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman kaç yaşında? Ayhan Salman nerelidir, mesleği nedir? Ayhan Salman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYHAN SALMAN KİMDİR?

1969 Bursa-İnegöl doğmuştur.1988 Yılında boya ticareti alanında faaliyet gösteren aile işletmesini devralarak ticaret hayatına başlamıştır.1995 yılında Hadim Şirketler Gurubunun ilk şirketi olan Hadim Boya A.Ş'yi kurarak ticaret hayatını sürdürmüştür. 1999 yılında kurulan Hadim Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş ile başarılı iş hayatı sürdüren Salman, Hadim Şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkanıdır. Evli ve 3 çocuk babası Salman İnegöl'de ikamet ediyor.