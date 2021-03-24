Ayhan Salman kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman kaç yaşında, mesleği?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ayhan Salman kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman kaç yaşında, mesleği?

24.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:09
Ayhan Salman kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman kaç yaşında, mesleği?

AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman kimdir? Ayhan Salman kaç yaşında? AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Ayhan Salman nerelidir, mesleği nedir? Ayhan Salman hayatı ve biyografisi nedir?

Ayhan Salman kimdir?AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu.AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman kaç yaşında? Ayhan Salman nerelidir, mesleği nedir? Ayhan Salman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYHAN SALMAN KİMDİR?

1969 Bursa-İnegöl doğmuştur.1988 Yılında boya ticareti alanında faaliyet gösteren aile işletmesini devralarak ticaret hayatına başlamıştır.1995 yılında Hadim Şirketler Gurubunun ilk şirketi olan Hadim Boya A.Ş'yi kurarak ticaret hayatını sürdürmüştür. 1999 yılında kurulan Hadim Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş ile başarılı iş hayatı sürdüren Salman, Hadim Şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkanıdır. Evli ve 3 çocuk babası Salman İnegöl'de ikamet ediyor.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Binnur Kaya Jason Statham Birkan Sokullu
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Caner Erkin Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayhan Salman kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman kaç yaşında, mesleği? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:10:03. #1.16#
title