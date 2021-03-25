Ayhan Küçükboyacı kimdir? Balık Ayhan lakabıyla tanınan Ayhan Küçükboyacı biyografisi nedir?
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Ayhan Küçükboyacı kimdir? Balık Ayhan lakabıyla tanınan Ayhan Küçükboyacı biyografisi nedir?

25.03.2021 09:16 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:22
Ayhan Küçükboyacı kimdir? Balık Ayhan lakabıyla tanınan Ayhan Küçükboyacı biyografisi nedir?

25 Mart Perşembe günü Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu olan Ayhan Küçükboyacı kimdir? Balık Ayhan lakabıyla tanınan Ayhan Küçükboyacı biyografisi nedir? Balık Ayhan kaç yaşında, nereli? Ayhan Küçükboyacı hayatı ve biyografisi nedir?

25 Mart Perşembe günü Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu olan Ayhan Küçükboyacı kimdir? Balık Ayhan lakabıyla tanınan Ayhan Küçükboyacı biyografisi nedir? Bugüne kadar Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar ve Baba Bi Buçuk isimli sinema filmleri ve Delikanlı isimli dizide oyuncu olarak rol almıştır. Balık Ayhan kaç yaşında, nereli? Ayhan Küçükboyacı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYHAN BÜYÜKBOYACI KİMDİR?

Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü müzisyen, şarkıcı Ayhan Küçükboyacı İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya gelmiştir. Aslen Roman bir ailenin evladı, 8 kardeşin en küçüğüdür.

Müzik ile doğup büyüdüğü Hacıhüsrev'de teneke kutularından yaptığı darbukalar ile tanışmıştır. İlk gerçek darbukasına ise 6 yaşında iken sahip olmuştur. Çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlamış ardından özel hocalardan ders almış ve 16 yaşında Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

1992 yılında ise çıkardığı Yaşayan Ruhlar isimli albüm ile müzik dünyasına giriş yapmış ve sesini duyurmayı başarmıştır.

Ardından İstanbul İmparatorları ve Bab'ı İstanbul albümlerini müzik piyasasına süren Balık Ayhan bir çok filmin ise müziklerine imzasını atmıştır. Roman müziğinin en sevilen isimlerinden olan Balık Ayhan lakabını küçükken annesinin kucağının mahallenin büyüklerinin sevmek için kucağından aldığını ve onların kucağından balık gibi sıyrıldığını bu nedenle kendisine bu lakabı taktıklarını belirtmiştir.

Bir dönem sofuluk dönemi geçirdiğini, arayış içinde olduğunu, sakal bıraktığını ve namaz kıldığını, hatta Ramazan ayının ilk günlerinde sabah ezanı okuduğunu belirten Balık Ayhan, Allaha inanan bir insan olduğunu her tarafta Allah'ı ve peygamberi anlatan bir kişilik olduğunu aktarmıştır.

Bugüne kadar Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar ve Baba Bi Buçuk isimli sinema filmleri ve Delikanlı isimli dizide oyuncu olarak rol almıştır.

2018 yılında İyi Parti ile siyaset hayatına atıldığı açıklanmıştır. Emine Küçükboyacı ile evli ve bu evliliğinden bir kızı vardır.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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