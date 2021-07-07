Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
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Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Özyanık - Haberler | Güncel

Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin baba ocağı Rize'nin Ardeşen ilçesinde son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

RİZE - Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin baba ocağı Rize'nin Ardeşen ilçesinde son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Uzun süredir mücadele ettiği hastalığına yenik düşen Ayhan Alptekin, uzun uzun süredir tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Alptekin'in cenazesi Ardeşen Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Köyü'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine sanatçı dostlarının yanı sıra Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Hatipoğlu, Karadenizli sanatçılar Recebim, Resul Dindar, Hülya Polat, Zeki Uçkan, Altan Civelek, Kenan Erman, Ceyhun Şişmanoğlu, Usame İsmail, Ünal Sofuoğlu, Zihni Cinan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede Alptekin'in tabutunun başında çocukları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Alptekin'in babası Mustafa Alptekin cenazede ayakta durmakta zorlandı.

Ayhan Alptekin, Karadeniz Müziğinin ve bölge kültürünün yaşatılmasında önemli eserleri ve yetiştirdikleriyle büyük rol oynamıştı.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Özyanık

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