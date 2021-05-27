Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında? Aygün Aydın'ın mesleği nedir?
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Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında? Aygün Aydın'ın mesleği nedir?

Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında? Aygün Aydın'ın mesleği nedir?
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Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa ederek magazin gündeminin dikkatini çeken, Bu Tarz Benim yarışma programına katılan Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında, nereli? Aygün Aydın ne iş yapmakta?

Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa ederek magazin gündeminin dikkatini çeken, Bu Tarz Benim yarışma programına katılan Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında, nereli? Aygün Aydın ne iş yapmakta?

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin "Şeker" klibinde oynamıştır. Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı. Aynı zamanda pek çok dizide de rol almıştır.

1995 İstanbul doğumlu Aygün Aysın son olarak Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa ederek magazin gündeminin dikkatini çekti. Daha önce Mustafa Ceceli'nin Şeker klibinde rol aldı. Bu Tarz Benim moda yarışmasında yarışan ve dikkat çeken Aydın, Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümü mezunu. Şu anda kendi işinin başında ve pek çok ortaklık yaparak öğrencilere de iş imkanı sunmaktadır.

HAKAN SABANCI AYGÜN AYDIN OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz şubat ayında aşk yaşamaya başladıkları öne sürülen Hakan Sabancı ile Aygün Aydın cephesinde flaş gelişmeler olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün aralarındaki özel mesajları ifşa eden Aydın, şimdi de sosyal medyada paylaştığı videoda Sabancı için "Kızlara yürüdüğü için hesap sormaya gittim ama beni yatağa atabileceğini düşündü" dedi.

Aygün Aydın Kırmızı Oda'da mı oynadı? Aygün Aydın'ın rolü nedir?
Aygün Aydın Kırmızı Oda'da mı oynadı? Aygün Aydın'ın rolü nedir?
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Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın kaç yaşında? Aygün Aydın'ın mesleği nedir? - Haberler
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