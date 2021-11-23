Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın hayatı ve biyografisi! Aygün Aydın kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aygün Aydın merak konusu oldu. İşte Aygün Aydın hakkında merak edilen Aygün Aydın kimdir, Aygün Aydın hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haber ciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin "Şeker" klibinde oynamıştır. Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı. Aynı zamanda pek çok dizide de rol almıştır.

1995 İstanbul doğumlu Aygün Aysın son olarak Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa ederek magazin gündeminin dikkatini çekti. Daha önce Mustafa Ceceli'nin Şeker klibinde rol aldı. Bu Tarz Benim moda yarışmasında yarışan ve dikkat çeken Aydın, Tv Haber ciliği ve Programcılığı bölümü mezunu. Şu anda kendi işinin başında ve pek çok ortaklık yaparak öğrencilere de iş imkanı sunmaktadır.

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