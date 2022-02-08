Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı - Haberler
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Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı, Aykut Zor - Güncel
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Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı.

İSTANBUL (İHA) - Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı

İSTANBUL - İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı. Aydos tepesine kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezlerinde yağmurun etkili olduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan turuncu uyarıların ardından İstanbul'da ilçe merkezlerinde sağanak yağış etkili olurken Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Tepesi'nde ise kar yağışı başladı. Kar yağışıyla beraber ormanlık alanda ağaçların ve Aydos tepesine yakın yerleşim alanlarda evlerin çatıları karla kaplanmaya başladı.

Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı

Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı

Aydos Tepesi'nde kar yağışı başladı

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İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Güncel

Aydos Tepesi, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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