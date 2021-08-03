Aydos orman yangını! Aydos ormanı yangını devam ediyor mu? İstanbul Sultanbeyli orman yangını!

Türkiye, 7 gündür yangınlarla mücadele ediyor. Şu ana kadar çıkan yangınların 141'i kontrol altına alındı. 4 ilde devam eden 9 yangına ise müdahale devam ediyor. Aydos orman yangını! Aydos ormanı yangını devam ediyor mu? İstanbul Sultanbeyli orman yangını! NASA yangın haritası dünya! OGM yangın durumu!