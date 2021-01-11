Aydoğan Tayfur kimdir, kaç yaşında? Aydoğan Tayfur hayatı ve biyografisi

Aydoğan Tayfur, son günlerde gündemde yer alması sebebiyle araştırılan isimler arasında yer alıyor. Ferdi Tayfur'un öz yeğeni olan Aydoğan Tayfur, sanatçılık kariyeri boyunca birçok albüm çıkarmıştır. Peki, Aydoğan Tayfur kimdir, kaç yaşında? Aydoğan Tayfur hayatı ve biyografisi

AYDOĞAN TAYFUR KİMDİR?

Aydoğan Tayfur, amcası Ferdi Tayfur gibi Adana'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlayan Aydoğan Tayfur, müzik hayatına çok küçük yaşlarda başlamıştır.

İlk sahne denemesini henüz 7 yaşındayken dayısının düğününde gerçekleştiren Aydoğan Tayfur, misafirler tarafından beğenilmiş ve bu deneyiminden itibaren kendisini müziğe vermiştir.

Çocukluk yıllarında saz çalmaya çok hevesli olan Aydoğan Tayfur daha o yıllarında hiçbir şekilde kurs yada ders almadan, ezberinde olan şarkıların yardımıyla bağlama çalmayı kendi kendine çözmüş; yine ilk bestesini de o yı