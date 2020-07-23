Aydınlığa kavuşan Ayasofya, Üsküdar'dan böyle görüntülendi Aydınlığa kavuşan Ayasofya, Üsküdar'dan böyle görüntülendi Cumhurbaşkanlığı kararıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya, ilk kez kılınacak cuma namazı öncesi şerefelerle aydınlatıldı.

Aydınlığa kavuşan Ayasofya, Üsküdar'dan böyle görüntülendi İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı kararıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya, ilk kez kılınacak cuma namazı öncesi şerefelerle aydınlatıldı. Eşsiz manzara, Üsküdar'dan görüntülendi. Kültür ve Turizm Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya'da alınlar 86 yıl sonra secdeyle buluşacak, eller semaya açılacak. 24 Temmuz'da (yarın) cuma namazıyla ibadete açılacak Ayasofya, bir gece öncesinden şerefelerle aydınlatıldı, ortaya mükemmel bir görüntü çıktı. Bu güzel manzara, İzleyenleri mest etti. Kaynak: İHA