Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Doğan hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, D-100 karayolunda meydana geldi. Hendek ilçesinden Adapazarı yönüne giden Yakup Doğan yönetimindeki 54 ADM 462 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Doğan'ın yapılan kontolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ