Aydınlatma direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü; dede ve torunu yaralı
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Aydınlatma direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü; dede ve torunu yaralı

05.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:49
Aydınlatma direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü; dede ve torunu yaralı

SAMSUN'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

SAMSUN'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada Recep Y. (73) ile torunu Zümra K. (6) yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. Recep Y. yönetimindeki 55 EH 507 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kaldırıma, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Recep Y. ile torunu Zümra K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Recep Y., itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.Dede ve torunu, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Recep Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Hurdaya dönen araç ise çekici ile kaldırıldı.


Aydınlatma direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü; dede ve torunu yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü; dede ve torunu yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü; dede ve torunu yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü; dede ve torunu yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü; dede ve torunu yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü; dede ve torunu yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü; dede ve torunu yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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