Aydınlar köyünde 2 ev karantinaya alındı
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Aydınlar köyünde 2 ev karantinaya alındı

06.02.2021 22:10 | Son Güncelleme: 06.02.2021 22:15
Aydınlar köyünde 2 ev karantinaya alındı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde 2 evin koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde 2 evin koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.

İlçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde yaşayan 2 evde koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından Kadirli Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kadirli İlçesi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, Kaymakam Ahmet Arık Başkanlığında 06.02.2021 tarih ve saat: 18.00'de yapılan olağanüstü toplandı. Toplantıda, Kadirli Aydınlar Köyü Göçmenler Mahallesi 9 ve 16 numaralı evlerde ikamet eden kişilerin koranavirüs (Covid 19) pozitif tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmasında yakın temaslıların ve pozitif vakaların fazla olması nedeniyle, bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve koranavirüs (Covid 19) salgınının kontrolü amacı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 06.02.2021 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 9 ve 16 numaralı konutlara giriş ve çıkışların 14.02.2021 Pazar günü saat: 24.00'a kadar sınırlandırılmasına, karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN

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