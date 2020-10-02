Aydın polisi operasyonda ele geçirilen mühimmat ile Azerbaycan yazısı yazdı
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Aydın polisi operasyonda ele geçirilen mühimmat ile Azerbaycan yazısı yazdı

02.10.2020 01:59 | Son Güncelleme: 02.10.2020 02:03
Aydın polisi operasyonda ele geçirilen mühimmat ile Azerbaycan yazısı yazdı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen silahlı yaralama olayının şüphelisi M.M.K. (36), polisin yaptığı operasyonla yakalanırken evinde yapılan aramada çok sayıda tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen silahlı yaralama olayının şüphelisi M.M.K. (36), polisin yaptığı operasyonla yakalanırken evinde yapılan aramada çok sayıda tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Polis ekipleri, Azerbaycan'a birlik ve beraberlik mesajı vermek için ele geçirilen mühimmat ile Azerbaycan yazısı yazdı.  

Karaçay Mahallesi 1050 sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm firmasının sahibi  B.Y., 20 Eylül tarihinde husumetlisi olduğu ileri sürülen M.M.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan B.Y. hastaneye tkaldırılırken, şüpheli  M.M.K. ise kaçarak kayıplara karıştı. Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri firari M.M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu polis, şüphelinin bulunabiliceği adreslere operasyon yaptı. Operasyon kapsamında geri dönüşüm tesisinde arama yapan ekipler, M.M.K.'yı yakaladı. M.M.K. gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda, çok sayıda tüfek, tabanca, mühimmat ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. 

AZERBAYCAN'A DESTEKAydın polisi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmesi ve sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Azerbaycan'a destek vermek amacıyla operasyonda ele geçirilen fişeklerle  Azerbaycan yazısı yazdı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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