Aydın merkezli 2 ilde terör operasyonu

Aydın merkezli 2 ilde terör örgütü Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü Hizb-ut Tahrir adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle Aydın ve İzmir'de eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda İzmir'de 2, Didim'de 4, Nazilli'de 1 ve Efeler ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA