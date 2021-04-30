Kuşadası'nda tam kapanmanın ilk gününde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda tam kapanmanın ilk gününde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda tam kapanmanın ilk gününde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. İlçede yaşayanların tam zamanlı kısıtlama kararına uyduğu görülürken, polis ekipleri kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerini sürdürdü.

Türkiye genelinde, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma dün saat 19.00'da başladı. Tam kapanmanın ardından, bugün Aydın'ın önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kuşadalıların kurallara uyarak zorunlu haller dışında sokağa çıkmadığı görüldü. Cadde, sokak ve meydanlara sadece işe gitmeleri serbest olan kamu görevlileri ile vatandaşların neden olduğu hareketlilik yansıdı. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin dolaşmak için tercih ettiği sahil bandı, Atatürk ve Balıkçılar Meydanı ile tarihi Kaleiçi Sokak da sakinliği ile dikkat çekti. Polis ve jandarma ekipleri tam kapanmanın ilk gününde kontrol noktalarında gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER