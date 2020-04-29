AYDIN-Kuşadası'nda doğa yüzünü göstermeye başladı Kuşadası'nda doğa yüzünü göstermeye başladıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte endemik ve nadir bitkiler arasında yer alan çok sayıda çiçek toprağı süslemeye başladı.

Kuşadası'nda doğa yüzünü göstermeye başladı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte endemik ve nadir bitkiler arasında yer alan çok sayıda çiçek toprağı süslemeye başladı. Baharın gelişini müjdeleyen çiçeklerin açması doğa sevenleri heyecanlandırdı.

Türkiye'nin en önemli tabiat mirasları arasında yer alan Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, havaların ısınmasıyla birlikte doğa yüzünü göstermeye başladı. Açan çiçekler arasında 'Kıyı sarımsağı, Aydın ölmez çiçeği, nakil çiçeği, büyük çiçekli mürdümük, Anadolu ebegümeci, tüylü çan çiçeği, dam koruğu ve kum zambağı gibi nadir bitki türlerinin olması görenleri kendine hayran bıraktı. Genellikle nisan ayının sonlarında açmaya başlayan çan çiçekleri, yine kendisi gibi nadir bir tür olan Aydın ölmez çiçeği ile bir arada sadece Milli Park'ın güneyinde görülebiliyor. Tüylü çan çiçekleri ise 'Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin' Kırmızı Listesi'nde 'Hassas' kategorisinde yer alıyor. Dilek Yarımadası Milli Park'ı ve çevresindeki antik kentlerde sıkça endemik ve nadir bitki türlerine rastlanması da mümkün.

'SABIRLI OLUN'

Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bitki ve hayvan türlerinin yetişmesi için oldukça elverişli bir ortama sahip olduğunu belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Milli Park'ta dünyada nadiren görülen endemik bitki türleri ve çiçekler şubat ayından başlayarak hazirana kadar yetişmeye başlıyor. Koronavirüs nedeniyle şimdilik doğaseverlerin sabırlı olması gerekiyor. Salgın hastalık sona erdikten sonra düzenlenecek turlar ile bu eşsiz doğa harikasını yeniden görme fırsatı yakalayacağız dedi.

Kaynak: DHA