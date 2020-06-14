AYDIN KUŞADASI Kuşadası plajlarında ateş ölçerli kontrol Kuşadası plajlarında ateş ölçerli kontrolAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, özel plajlar ile halk plajlarına gelen yerli ve yabancı tatilcilerin, temassız ateş ölçer cihazlarıyla vücut ısıları kontrol ediliyor.

Kuşadası plajlarında ateş ölçerli kontrol

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, özel plajlar ile halk plajlarına gelen yerli ve yabancı tatilcilerin, temassız ateş ölçer cihazlarıyla vücut ısıları kontrol ediliyor. Ateş ölçümü, hata olmaması için gölgelik ve serin alanlarda yapılırken, tatilciler de uygulamadan memnun olduğunu belirtiyor.

Kuşadası'nda faaliyet gösteren özel plajın işletme müdürü Semih Sayılır (40), 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreciyle tesislerini yerli ve yabancı misafirlere açtıklarını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesindeki kriterlere göre hazırlık yaptıklarını anlatan Sayılır, hijyene yönelik mesafelerin açıldığı, daha az misafirin olacağı döneme geçildiğini dile getirdi. Sayılır, "Plajda ve havuz başında da şezlonglar 1,5 metre aralıkla yerleştiriliyor. Müşteriye havluların poşet içerisinde teslim edilmesi için paketleme çalışması gerçekleştiriliyor. Tesisimize günübirlik gelen tüm misafirlerimizin ve mesaiye başlayan personelimizin, girişte temassız ateş ölçerlerle kontrollerini yapıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. Ancak 40 derece ve üstü bir tespitimiz olursa Kuşadası Devlet Hastanesi ile irtibata geçerek gelen misafirimizi en yakın sağlık birimine yönlendireceğiz" dedi.

HATA OLMAMASI İÇİN GÖLGELİK ALANDA KONTROL

Ateş ölçümlerini herhangi bir hata olmaması amacıyla gölgelik ve serin alanlarda yaptıklarını belirten Sayılır, "Güneş altında veya sıcak bir ortamda yapılması durumunda ateş ölçümlerinde hatalar olabilir. Bu durumda da gelen misafirlerimizi boş yere endişelendirmiş oluruz. Uygulamamız tüm misafirlerimiz tarafından da memnuniyetle karşılanıyor" diye konuştu.

Yaz tatilini geçirmek üzere ailece İstanbul'dan Kuşadası'na gelen Emre Cengiz (35), uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek, "Yaşanan pandemi sürecinde herkesin bireysel tedbirlere uyması gerekiyor. Tedbirli olmak kaydı ile normal yaşantımızdan da taviz vermemiş olacağız. Sonuç olarak devam eden bir hayat var. Plajlarda ateş ölçümü yapılmasını memnuniyet ile karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA